Por: Joachim Renaudin, analista de projetos na FABERNOVEL INNOVATE Paris

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL. Aqui, encontrará a sua “torrada de inovação” sobre as últimas novidades da Network Economy.



Leva-me à Lua…Ok!

Muitos estavam à espera do anúncio da SpaceX, mas poucos estavam à espera desta novidade: a empresa de exploração espacial de Elon Musk vai promover viagens turísticas à Lua, já no final do próximo ano.

Os novos players privados, como a SpaceX, Blue Origin (de Jeff Bezos), Virgin Galactic (de Richard Branson), seguem mais do que uma agenda científica, querem fazer do espaço o próximo playground da humanidade: turismo, indústria…e colonização planetária. Só nos últimos 2 anos, foi investido mais capital de risco em startups e empresas espaciais do que nos últimos 15. É caso para dizer: A 2ª revolução espacial está a caminho!

Amazon e Netflix conquistam Hollywood

Netflix e Amazon Studios venceram 4 Óscares, pelos filmes “Manchester By the Sea” e “The Salesman” (ambos realizados pela Amazon) e por “The White Helmet” (Netflix). É a primeira vez na história que players de streaming de conteúdos online recebem um galardão na cerimónia dos Óscares.

Nos últimos anos, Netflix, Amazon e outros gigantes do streaming investiram centenas de milhões na produção e compra de cenários. Uma vez que dependem, permanentemente, da aquisição de novos fornecedores e da fidelização de utilizadores, os gigantes de streaming apostam em sucessos de bilheteira que impulsionem o crescimento da sua base de subscritores.

Inteligência artificial da Amazon está mais sofisticada

A Alexa, assistente virtual da Amazon, tem agora mais de 10 mil “competências”: funções ou aplicações criadas por programadores terceiros para conectar os seus serviços à Alexa e às colunas Amazon Echo. As competências da Amazon na área de inteligência artificial estão a crescer 100% por trimestre, o que torna o seu serviço mais valioso para os utilizadores.

A boa notícia é que os programadores parecem estar mais interessados em criar Apps com a Alexa integrada do que com o Google Home, criando efeitos de rede relevantes. É indiscutível que a Alexa aprende rápido, no entanto os utilizadores do Echo ainda utilizam os dispositivos para tarefas muito simples, como definir o horário do despertador ou ouvir música.

Facebook é o futuro da TV?

O Facebook vai lançar uma app de streaming de vídeo para a Samsung TV, Apple TV e Amazon Fire TV. A App permite ao utilizadores fazer log in no Facebook e ver os vídeos partilhados pelos amigos e influenciadores que seguem, bem como vídeos recomendados com base nos seus interesses.

Através do Messenger, Instagram e WhatsApp, o Facebook capta uma atenção média por utilizador superior a 50 minutos por dia. Ao disponibilizar a sua plataforma de vídeo na TV, o Facebook pretende afirmar-se, em relação ao YouTube e ao Snapchat, como a referência para os mais jovem no segmento do vídeo e conquistar uma quota maior da atenção desta audiência. Será o Facebook o futuro da TV?

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.