A Cadillac lançou um novo serviço de subscrição que permite aceder, on-demand, a 10 modelos da marca, consoante as necessidades de utilização. O serviço inclui seguro, reparação e manutenção dos automóveis, tendo o potencial de fazer “mossa” a algumas indústrias.

Para além do mercado do luxo (através da Cadillac), a GM criou um serviço semelhante com automóveis Chevrolet.

A Cadillac (grupo General Motors) lançou um novo serviço de subscrição mensal (1.500 dólares) que permite aceder, on-demand, a 10 modelos da marca, consoante as necessidades de utilização. Através do Book by Cadillac, o fabricante de automóveis está a expandir o seu modelo de negócio, adaptando-se a um futuro que passa por uma mobilidade autónoma e partilhada, na qual os consumidores vão poder pagar pelo acesso a uma frota de automóveis autoguiados, solicitados da mesma forma que hoje chamamos um Uber.

Neste plano, a Cadillac inclui o seguro e a reparação e manutenção dos automóveis – tal como a Tesla já faz na Ásia – , o que poderá impactar algumas indústrias, nomeadamente:

Seguros: a Cadillac responsabiliza-se pelos custos dos seguros dos automóveis, mas o modelo em que será implementado o serviço levanta algumas questões. Será que o serviço vai aceitar condutores com um historial de acidentes? Se sim, terá este de pagar um custo adicional pelo seguro? Se um acidente ocorrer e o cliente do Book by Cadillac for claramente o responsável, será o fabricante de automóveis responsabilizar-se-á ou será o condutor do veículo?A Cadillac – e outros fabricantes automóveis que estão a desenvolver serviços semelhantes – pode vir a trabalhar com seguradoras para definir os níveis de risco a que está exposta e desenvolver, por exemplo, algoritmos que facilitem a avaliação sobre se um condutor deve ou não poder aceder ao serviço. Seja como for, este tipo de serviços pode ter impacto na indústria dos seguros, que gera 200 mil milhões em receitas, anualmente nos Estados Unidos.

Reparação e manutenção: a reparação e a manutenção dos veículos também está incluída no Book by Cadillac, pelo que se o veículo necessitar de mudanças de óleo, por exemplo, pode levá-lo diretamente à Cadillac. Se outros fabricantes automóveis criarem serviços com base no mesmo modelo, poderão ganhar quota de mercado à indústria de reparação automóvel (que tem uma receita anual de 63 mil milhões de dólares nos E.U.A.).

Para além desta expansão do modelo de negócio no mercado do luxo, a GM, através da sua marca Maven, lançou um serviço semelhante, em São Francisco e Los Angeles, para automóveis Chevrolet. O Maven Reserve permite, através de subscrição, alugar veículos por um período de até 28 dias, sem fidelização, e inclui parque de estacionamento, seguro e 100 dólares em combustível.

A General Motors renovou, recentemente, o seu sistema de infotainment no automóvel, de forma a melhorar a experiência do utilizador, sendo um dos objetivos permitir que quando um utilizador entra num veículo diferente, este se adapte às suas preferências e necessidades.