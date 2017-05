Kevinsured: seguro chatbot para a economia da partilha

O Kevinsured é um micro-seguro com base num chatbot para transações em sites de vendas peer-to-peer.

A melhoria da experiência de utilização tem sido o grande trunfo das startups insurtech.

A experiência de utilização é o terreno onde os novos players da insurtech conseguem abalar as grandes seguradoras, embora muitas vezes se apoiem nos players tradicionais para escalar os seus negócios. Este é o caso da startup espanhola Traity que criou o Kevinsured, um seguro para transações peer-to-peer, efetuados, por exemplo, no Facebook Marketplace. O micro-seguro foi lançado em parceria com a empresa de serviços financeiros Suncorp (também parceria da startup de seguros on-demand Trov).

A simplificação, a confiança, a segurança e transparência são elementos-chave da experiência do Kevinsured. O serviço funciona com base num chatbot no Facebook Messenger e na tecnologia blockchain. A Kevinsured analisa a reputação do comprador e vendedor, aprova e cria um registo da transação através da tecnologia blockchain e dá uma garantia até 100 dólares. Para assegurar os seus clientes contra burlas, produtos com defeito, etc. por cada transação efectua uma compra de bitcoins (moeda digital) no valor de 10 dólares (depósito para garantir o risco), valor que consideram mais do que suficiente pois esperam um valor de fraude inferior a 1%.

Para aumentar a confiança e a segurança, o Kevinsured atribui um rating aos intervenientes com base no sucesso ou insucesso da transação.

O serviço é gratuito para transações até 100 dólares (que permite ir aferindo da reputação dos seus utilizadores), mas, no futuro, a empresa poderá vir a oferecer um modelo freemium destinado à aquisição de bens de maior valor, cobrando uma taxa de 5 dólares para o seguro.