IKEA e Sephora: realidade aumentada na experiência de compra

A IKEA lançou uma nova aplicação de realidade aumentada que permite visualizar mobiliário virtualmente em espaços reais.

A tecnologia de realidade aumentada está a revolucionar a experiência de compra.

A tecnologia de realidade aumentada está a mudar a forma como os consumidores compram e a esbater as barreiras entre o online e as lojas físicas ao ponto de estas quase desaparecerem. E as marcas que perceberem esta transformação os seus benefícios para uma relação mais envolvente com o consumidor terão vantagem sobre as restantes.

A IKEA é uma das marcas que está a preparar-se para esta transição iminente da experiência de compra. A empresa lançou uma nova aplicação de realidade aumentada (utilizando o ARkit da Apple) que permite visualizar e testar, ao milímetro, como ficam os seus produtos numa habitação.

A App permite selecionar um produto, colocá-lo virtualmente num espaço da casa, reservá-lo e efetuar a compra online no website do IKEA (futuramente, será possível adquirir os produtos directamente através da aplicação) ou partilhar uma imagem ou vídeo com amigos.

Também a Sephora é um bom exemplo da exploração de tecnologia de realidade aumentada na área do retalho para melhorar a relação e envolvimento do cliente com a marca. A empresa lançou a funcionalidade “Sephora Virtual Artist” que permite testar vários produtos de cosmética através de uma aplicação, antes de efetuar uma compra.