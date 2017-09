Coca-Cola: inteligência artificial nas vending machines

A Coca-Cola está a trabalhar em vending machines com inteligência artificial para inovar na experiência de compra.

A empresa tira partido dos dados e da inteligência artificial para criar uma relação direta com o consumidor e desenvolver novos produtos e serviços.

A Coca-Cola, para melhorar a visão client-centric, está a utilizar inteligência artificial (I.A.) para transformar a forma como gere o seu negócio. Este posicionamento está a ajudar a empresa a estabelecer uma relação direta com o consumidor, melhorar a experiência de compra e desenvolver novos produtos.

As vending machines passaram a integrar inteligência artificial e vão, ao que tudo indica, tornar-se no hardware que lhe permite criar um ponto de contacto direto e conhecer melhor o cliente.

Uma nova aplicação móvel (conectada às vending machines) vai servir como um “pilar” de interação através de mensagens personalizadas e de uma plataforma de chat (um bot no Facebook Messenger, que personaliza as respostas com base nos dados recolhidos sobre a actividade do consumidor no Facebook).

A App permite ainda encomendar e efetuar o pagamento, sendo que o consumo pode ser efectuado posteriormente noutro local (incluíndo outros países), numa vending machine da Coca-Cola. Com base nas utilizações destas máquinas, a empresa recolhe dados relevantes sobre o comportamento dos consumidores que lhe permitem criar novos produtos e serviços.

Para as marcas, esta é uma forma de explorar o software para se tornarem empresas que analisam dados em tempo real. Graças à I.A., a Coca-Cola consegue ajustar digitalmente os preços dos produtos vendidos nas vending machines e oferecer descontos e promoções em localizações específicas. Além disso, pode adaptar o comportamento das vending machines à localização: mais ativas em centros comerciais e espaços de entretenimento, mais discretas e funcionais em hospitais, por exemplo.

No video abaixo pode ver a entrevista do Diretor geral de inovação Digital da Coca-Cola – Greg Chambers, no evento Mobile Beat a revelar esta novidade: