Porque é que a Google adquiriu equipa da HTC?

Google vai integrar na sua equipa 2 mil engenheiros da HTC.

Este é um reforço na sua estratégia de hardware, mas os desafios são elevados para fazer frente a um modelo Apple.

A Google vai contratar 2 mil engenheiros da HTC, depois de fazer um acordo no valor de 1,1 mil milhões de dólares com a fabricante de smartphones. Esta aquisição de talento “salva” grande parte da equipa da HTC, que já estava envolvida no processo de fabrico dos smartphones Pixel, da Google, e pode significar um reforço da estratégia de hardware da gigante tecnológica.

Este é o segundo maior investimento feito pela Google num fabricante de smartphones: em 2011, adquiriu a Motorola por 12,5 mil milhões de dólares, mas acabou por vende-la à Lenovo por 2,9 mil milhões de dólares. Estará a Google a fazer este investimento para justificar o lançamento do smartphone Pixel no ano passado?

Empresas como a Google, Facebook ou Microsoft têm maiores dificuldades no desenvolvimento de hardware, comparando com a Apple e Samsung, por exemplo, que têm no conhecimento e experiência nesta área como vantagem competitiva. No entanto, o fabrico de smartphones in-house pode conceder à Google maior controlo sob o ecossistema Android e facilitar uma integração hardware, software e serviços.

A equipa da HTC traz à Google know-how em tecnologia de hardware, competências em design e experiência na grande distribuição, que podem ser aplicados no lançamento de outros produtos de hardware, como óculos de realidade virtual e realidade aumentada, sensores wearable ou outros dispositivos. É este um novo caminho que a Google estará a avaliar?