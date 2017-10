Walmart lança nova marca para millennials

A Jet.com, subsidiária da Walmart, lançou uma nova marca de produtos alimentares e domésticos.

A empresa está a posicionar-se como o hub online direcionado ao público millennials.

A Jet.com, startup que a gigante Walmart adquiriu no ano passado, por 3,3 mil milhões de dólares, vai lançar a Uniquely J, uma nova marca de produtos alimentares e domésticos centrada nos consumidores millennial. Como forma de testar inicialmente a adesão, os produtos da Uniquely J só vão ser vendidos na Jet.com, durante o primeiro ano, mas mais tarde podem vir a estar disponíveis também na Walmart online e em lojas, capitalizando a presença física da gigante do retalho.

Com o lançamento desta nova marca e os rumores de que Jet.com vai passar a integrar a oferta de startups que a Walmart adquiriu, como é o caso da Bonobos e da Modcloth, a Jet.com está a posicionar-se como o hub de e-commerce da Walmart que centraliza a oferta direcionada a millennials.

A aquisição da Jet.com permitiu à Walmart entender e aplicar os modelos de gestão e operação de uma startup que nasceu no digital, atraindo para a sua base de clientes uma população mais jovem. O lançamento da Uniquely J pode vir a reforçar esta atratividade e ajudar a empresa a acompanhar os movimentos de gigantes como a Amazon, que tem vindo a lançar diferentes marcas próprias e possui serviços como o Amazon Prime Pantry, que permite fazer a compra de produtos alimentares online (e na Whole Foods que lhe concedeu uma pegada considerável no mundo físico).

A Uniquely J está a apostar em produtos orgânicos, com ênfase na qualidade e num design diferenciador, e poderá aproveitar o conhecimento da Walmart ligado à gestão de marcas próprias para aumentar a sua competitividade. Será que vai conseguir casar a fluidez do e-commerce (conhecimento do cliente, personalização, rapidez) com a experiência em lojas físicas?