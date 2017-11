Seguradora ajuda millennials a tomar decisões financeiras

A seguradora MassMutual, com o apoio da empresa de design e inovação IDEO, desenvolveu um projeto que visa ajudar millennials a tomar decisões financeiras.

A oferta da Society of Grownups “funde” o mundo físico e virtual.

A seguradora MassMutual criou um projeto inovador que visa simplificar as decisões financeiras da nossa vida, em parceria com a IDEO, empresa internacional de design e consultoria em inovação. A Society of Grownups foi a forma encontrada pela MassMutual para preencher o gap em iniciativas de educação financeira e criar uma oferta com valor de utilidade para os consumidores.

A Society of Grownups começou por oferecer a millennials a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre gestão financeira em espaços físicos. Nestes locais, que funcionam também como cafés/bares, é possível comprar check-ups financeiros, aulas sobre como negociar salários ou comprar uma casa, por exemplo, e bilhetes para os chamados supper clubs (eventos criados com vários participantes para debater tópicos específicos).

A empresa tem, no entanto, uma visão omnicanal, “fundindo” os mundos físico e digital. Para além dos espaços físicos, a Society of Grownups tem investido fortemente no online, com a disponibilização de cursos no website, chats nos media sociais promovidos por financial planners, forúns de discussão, widgets interativos e um blog com diferentes conteúdos.

Para a seguradora Mass Mutual, empresa-mãe da Society of Grownups, esta é uma oportunidade de reunir insights sobre as preocupações dos consumidores e de criar novos produtos/serviços com experiências fluídas que simplifiquem as decisões financeiras.

Desta forma a seguradora posicionou-se para conquistar a confiança dos consumidores e explorar o poder das comunidades.