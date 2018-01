Le Monde criou o “Tinder” das notícias

O jornal francês Le Monde criou uma aplicação que permite aos leitores selecionar de uma forma simples e imediata os conteúdos que lhe interessam.

O Le Monde criou uma aplicação com modelo freemium (parcialmente com acesso gratuito e outra parte com acesso pago), que permite aos utilizadores selecionar, de uma forma simples e rápida, os conteúdos informativos que lhes interessam. A La Matinale tem um modelo e usabilidade semelhante à aplicação de encontros Tinder, mas aplicada às notícias, e consegue ser um “3 em 1”: um novo canal de distribuição de conteúdos, uma forma inovadora de os distribuir e uma forma de entender as preferências de cada utilizador e melhorar recomendações personalizadas.

A aplicação apresenta todas as manhãs os 25 artigos mais importantes do dia, selecionados pela equipa editorial do Le Monde, e integra conteúdos exclusivos, criados especialmente para a La Matinale. Ou seja, para além da simplicidade, transmite aos leitores uma sensação de exclusividade dada a curadoria das notícias que são apresentadas.

A experiência de utilização é fluída: permite aos utilizadores criar rapidamente a sua dieta informativa e ter uma percepção imediata do tempo de leitura de cada artigo.

A aplicação insere-se numa estratégia mais ampla do Le Monde de investimento no digital e de atração de uma audiência mais jovem. Recentemente, o jornal lançou uma campanha de subscrição online para utilizadores entre os 18 e os 25 anos, que inclui o acesso ilimitado aos conteúdo da App La Matinale (custo de 1 euro por mês, durante 6 meses). Esta é uma estratégia clara de aproximação a uma população mais digital e de impulso ao crescimento da sua base de subscritores.

