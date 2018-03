The Boring Company vai apostar no transporte público

A The Boring Company, empresa de Elon Musk dedicada à construção de túneis para melhorar o trânsito nas cidades, vai criar um sistema de transportes públicos. A empresa planeia disponibilizar milhares de pequenas estações, com a dimensão de um lugar de estacionamento, onde os passageiros poderão entrar num veículo elétrico e autoguiado que os transportará a alta velocidade através de túneis.

O objetivo de Elon Musk é optimizar as deslocações na cidade, criando um sistema mais eficiente que permite aos passageiros ficar mais próximos dos seus destinos.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018