NBA cria nova opção de streaming on-demand

A NBA está a testar uma nova oferta de streaming online de conteúdos, que permite aos espectadores assistir em direto apenas ao último período dos jogos de basquetebol, por 1 dólar.

O anúncio é um sinal de que a NBA está a apostar numa distribuição mais granular de conteúdos, aproveitando o facto de a última parte dos jogos ser, tipicamente, aquela em acontecem os momentos altos. Mas este é, sobretudo, um indicador de que a NBA está permanentemente a inovar para continuar a rentabilizar as competições, criando um vasto leque de opções de visualização de conteúdos (jogos on-demand, subscrição de todos os jogos da liga, subscrição de jogos de uma única equipa, última parte dos jogos on-demand, etc.).

Estes micropagamentos na app podem vir a resultar numa fonte de receitas significativa para a NBA, pois podem atrair uma nova comunidade de fãs que não subscreve o seu principal serviço de streaming, o League Pass.

Wow. @NBA experimenting with in app micro-transactions, offering 4th quarter of a game for $0.99. The future is here. pic.twitter.com/pu602ZAokn

— Vasu Kulkarni (@Vasu) March 24, 2018