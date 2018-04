Marriott alarga oferta de serviços

O Marriott está a passar de uma marca de hotéis para uma marca de lifestyle, com uma oferta que integra experiências e aluguer de automóveis.

A cadeia de hotéis relançou a plataforma Moments para conquistar mais tempo no percurso do utilizador durante uma viagem.

O Marriott está a tentar estender a sua presença a diferentes momentos de uma viagem, de forma a tornar-se mais competitivo, e alargou a oferta do seu marketplace Moments. Agora, a plataforma integra mais de 100 mil experiências e permite o aluguer de automóveis, através de uma parceria com a Hertz.

Com esta expansão da oferta de serviços, o Marriott está a passar de uma cadeia de hotéis centrada no alojamento para uma empresa centrada no utilizador, o que lhe permitir potenciar o crescimento da sua base de utilizadores e conhecer melhor os seus clientes. Desta forma, pode ir melhorando, ao longo do tempo, a recomendação de experiências e de outros serviços relevantes.

As experiências do Moments estão acessíveis a todos, mas existe ainda uma oferta paralela exclusiva aos membros dos programas de fidelização do Marriott. Pela primeira vez, todas as compras realizadas no marketplace vão ser convertidas em pontos que permitem adquirir outras experiências (de imediato ou através de leilões).

Esta oferta premium inclui ainda o Moments Live, um leque de experiências dedicado a eventos de música e culinária, criado em parceria com o Universal Music Group e com o LITV Entertainment Group.

