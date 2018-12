Otro: o “Netflix” do futebol

A Otro é uma nova plataforma de streaming de vídeo de conteúdos de futebol criados por jogadores.

A startup oferece um modelo freemium, com conteúdos exclusivos sobre a vida de grandes estrelas do futebol.

A Otro é uma nova plataforma de streaming de vídeo on-demand, com conteúdos originais, criados por grandes estrelas do futebol, sobre as suas vidas fora dos relvados. Jogadores como Lionel Messi, Neymar Jr., David Beckham, Zinedine Zidane, Luis Suarez e Jerome Boateng cederam os direitos de imagem à Otro (disponível em 9 idiomas, em 200 países).

O serviço da startup britânica inclui documentários originais, entrevistas exclusivas, sessões de Perguntas & Respostas, em direto, e desafios colocados pelos jogadores que dão a possibilidade de ganhar prémios.

A plataforma tem um modelo freemium, alguns conteúdos são gratuitos e o acesso ilimitado está acessível através da subscrição do serviço (3,99libras/mês ou 39,99libras/ano). No modelo da startup, parte das receitas são partilhadas com os jogadores.

Estes jogadores possuem vários milhões de seguidores nos media sociais, o que permite à Otro ‘alavancar’ esta presença online para chegar a uma vasta audiência de potenciais subscritores do seu serviço.

Desta forma, a startup está a posicionar-se como um “Netflix” do desporto podendo vir, no futuro, a produzir conteúdos originais com atletas de outras modalidades.

