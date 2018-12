Virta cria modelo de receitas centrado nos pacientes

A Virta Health, uma clínica médica online, criou um novo modelo de receitas baseado na evolução dos pacientes.

A startup desenvolveu um tratamento online para reverter a diabetes do tipo 2 e pré-diabetes, sem medicamentos, nem cirurgias.

As empresas que oferecem, nos planos de saúde, o tratamento da Virta só pagam a subscrição do serviço quando é atingida uma meta de envolvimento dos pacientes, na fase inicial do tratamento. Depois disso, a maioria da receita da Virta está dependente do facto dos pacientes atingirem métricas na reversão da diabetes do tipo 2 (como a redução da taxa de HbA1c).

O tratamento desenvolvido pela startup inclui um kit (balança conectada, que faz automaticamente o upload dos dados para a app, um medidor de tensão arterial e recursos para medir os níveis de glicose e outros indicadores), que permite que vários dados sejam recolhidos e integrados na aplicação, facilitando a personalização do tratamento.

A app dá acesso permanente a um orientador, especialista em nutrição e em ajudar a estabelecer hábitos, com o qual é possível comunicar, permanentemente, por chat. Além disso, integra jogos, vídeos e receitas, que apoiam na introdução de mudanças na dieta, e permite comunicar com uma comunidade de outros pacientes para receber apoio.

O serviço permite ainda realizar consultas online com médicos, que fazem uma monitorização contínua e check-ups.

A Virta Health promove uma prestação de cuidados de saúde mais centrada na criação de valor (e não diretamente nas receitas). A empresa captou um investimento total de 82 milhões de dólares e inclui no grupo de investidores a SciFi VC, de Max Levchin, o Founders Fund, de Peter Thiel (ambos co-fundadores do PayPal) e o Playground Global, de Andy Rubin, o criador do Android.

