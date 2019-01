IMDb lança serviço de streaming de vídeo

O IMDb, um repositório, da Amazon, de dados sobre filmes com base em crowdsourcing (ratings, reviews feitos pelos utilizadores), lançou um serviço de streaming de vídeo on-demand. O Freedive é gratuito, integra publicidade e oferece um catálogo de filmes e programas de TV.

Através dos conteúdos do Freedive, o IMDb pode alargar a sua identidade tornando-se menos uma utility e mais um destino de conteúdos de entretenimento, convertendo visitantes casuais em espectadores. Com isto, pode aumentar o tempo de permanência na plataforma e acelerar o crescimento do negócio de publicidade.

A Amazon está a emergir como um player na publicidade digital e este pode ser mais um impulsionar de receitas, que lhe permite também saber mais sobre os hábitos de consumo de conteúdos de mais utilizadores (para além dos subscritores do serviço de streaming Amazon Prime Video).

O Freedive pode representar também uma forma de rentabilizar o hardware da Amazon para o streaming de vídeo, uma vez que os conteúdos podem ser vistos via web, na plataforma do IMDb, e também através dos dispositivos Fire TV da Amazon (set-tops, sticks, smart TVs).

