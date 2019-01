Strategist: de conteúdos ao futuro do retalho?

O site de media de recomendação de produtos Strategist está a entrar no retalho físico, através de lojas pop-up, com produtos selecionados pela equipa de redatores.

Este pode ser um prenúncio da transformação do retalho online.

O The Strategist, site, da New York Magazine, de recomendação de produtos online, começou a vender produtos, de marcas selecionadas pela equipa de redatores, em lojas pop-up.

A “I Found it at The Strategist” faz parte de uma nova geração de lojas pop-up que se baseia na opinião de especialistas ou de ratings/reviews feitas por utilizadores na Internet para criar o catálogo de produtos (como as novas lojas Amazon 4-star).

Esta é uma forma de promover a descoberta de produtos offline, aconselhados pelo The Strategist. Com isto, a publicação pode também começar a recolher mais dados sobre os hábitos de compra offline.

O The Strategist pode estar a posicionar-se para tornar-se relevante no futuro do retalho: não tanto baseado em ajudar o consumidor a encontrar online um produto específico de que está à procura, mas mais centrado em aconselhar aquilo que “deve” comprar.

Um dos pontos-chave nesta oportunidade de negócio será recolher e utilizar, estrategicamente, uma base de conteúdos sobre os produtos, de forma a melhorar as recomendações. Desta forma, os conteúdos produzidos por publicações como o The Strategist podem permitir a pesquisa de produtos online de uma forma mais relevante e contextualizada, que pode interessar às marcas.

