NIO: de fabricante automóvel a marca de lifestyle

A NIO, uma “Tesla” chinesa, está a construir uma verdadeira experiência de marca que vai para além do automóvel.

A empresa criou uma marca de lifestyle e uma rede de espaços exclusivos que dão acesso a vários serviços.

A NIO, uma marca de automóveis 100% elétricos e autoguiados, com um modelo direct-to-consumer, está a criar uma verdadeira experiência de marca de luxo que vai para além do automóvel. Com isto, está a alargar o seu modelo de negócio.

A empresa lançou uma marca de lifestyle, a NIO Life, através da qual cria uma oferta exclusiva para a sua comunidade de utilizadores. Recentemente, fez uma parceria com um estilista para lançar, na Shanghai Fashion Week, uma coleção limitada e exclusiva, que pôde ser adquirida através da app da NIO e numa concept store.

A NIO criou também uma rede de espaços que servem de ponto de venda dos seus automóveis, mas sobretudo como forma de melhorar a experiência dos clientes. As NIO Houses incluem áreas exclusivas a proprietários com salas e espaços de trabalho, cozinha/café, biblioteca com livros especialmente selecionados, playground para deixar as crianças, sala para socializar.

Esta rede de clubs permite reservar espaço para a realização de eventos (desfiles, festas de aniversário, etc). O acesso aos serviços é feito através de uma app, que permite participar nos eventos, ver informações, conversar com outros utilizadores ou interagir com colaboradores da empresa.

A NIO foi fundada em 2014 (como NextEV) e tem escritórios na Europa, Ásia e América. A empresa já captou um investimento total de 2,5 mil milhões de dólares e inclui no seu grupo de investidores a Tencent e a Baidu.

