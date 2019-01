SoMo, uma nova app de mobilidade all-in-one

A SoMo é uma app de mobilidade social, que permite organizar boleias privadas ou públicas.

A aplicação integra com um marketplace, para dar acesso a serviços de mobilidade de terceiros.

A Here Mobility, unidade de mobilidade da Here Technologies (empresa da Audi, BMW e Daimler), lançou uma nova app de mobilidade all-in-one, com uma vertente social. A SoMo permite convidar amigos, familiares ou colegas de trabalho para boleias privadas ou criar boleias públicas visíveis para qualquer utilizador da plataforma.

Através da app, é possível criar “Gatherings” que juntam diferentes círculos sociais interessados em ir a um evento específico (concertos, saídas à noite, eventos desportivos) ou regular (ida para o trabalho). A aplicação, que integra um navegador de GPS com os mapas da Here, mostra a forma mais rápida de chegar ao destino, através de diferentes meios de transporte.

A SoMo integra com o Here Mobility Marketplace, um agregador de diferentes serviços de mobilidade on-demand de várias empresas (táxi, aluguer privado, bike-sharing, transportes públicos, etc). Com isto, cria uma oferta mobility-as-a-service que enriquece a experiência do utilizador, permitindo fazer reservas, ver dados, em tempo real, de horários ou comparar preços.

Para a Here, esta é uma forma de recolher insights relevantes sobre como as pessoas se deslocam nas cidades, que podem permitir melhorar, continuamente, a oferta da plataforma. Além disso, reforça o seu posicionamento nos serviços de mobilidade.