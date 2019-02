HBO lança serviço de streaming em Portugal

A HBO lançou um serviço de streaming de vídeo on-demand em Portugal.

O serviço tem conteúdos originais e de terceiros, incluindo programas, filmes e séries.

A HBO lançou um serviço de streaming de vídeo on-demand em Portugal, com filmes, séries e documentários. A Vodafone vai ser o distribuidor exclusivo, como aconteceu também com o Netflix, em 2015. O primeiro mês de utilização é gratuito, depois tem um custo de quase 5 euros por mês.

Estão incluídos 4.500 episódios e filmes, alguns originais, outros não. As estreias vão ser em simultâneo com os EUA e vai ser possível ver todas as temporadas de algumas das séries originais mais populares da HBO: “A Guerra dos Tronos”, “Westworld”, “Big Little Lies” e “True Detective”.

A HBO está a tentar alargar o alcance internacional dos serviços de over-the-top TV, para criar uma relação mais direta com os clientes e reforçar o posicionamento na Europa. Depois da compra da Time Warner (agora, Warner Media), a operadora de telecomunicações AT&T está a posicionar a HBO como uma peça central na oferta direct-to-consumer para concorrer com a Disney e os players nativos do digital Netflix, Amazon e Apple.

A aposta nos conteúdos originais também está ser duplicada, porque são essenciais para criar valor para atrair novos subscritores e fidelizar os atuais. Em 2018, a HBO investiu 1,5 mil milhões de dólares em originais, enquanto o Netflix investiu 8 mil milhões de dólares.

