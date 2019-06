AT&T lança novo conceito de loja “The Lounge”

A operadora de telecomunicações AT&T criou um novo conceito de loja que funciona como ponto de encontro para tomar café e como área de trabalho.

No The Lounge decorrem também eventos, como espetáculos musicais, apresentação de produtos, workshops, etc.

A operadora de telecomunicações americana AT&T criou, na cidade de Seattle, o “The Lounge”, um novo conceito de loja para a venda de produtos, que funciona também como ponto de encontro para tomar café ou trabalhar remotamente, aproveitando o Wi-Fi gratuito e de alta velocidade.

Os produtos estão expostos em mesas e podem ser comprados através dos ecrãs interativos disponíveis na loja ou através da aplicação para smartphone do The Lounge.

Após a confirmação do pagamento é enviado um QRCode que permite o acesso a um cacifo para levantar os equipamentos comprados.

Na área da cafetaria, parte da experiência também foi automatizada através da utilização de robôs para servir o café e da possibilidade de efetuar os pedidos e o pagamento também na aplicação.

No The Lounge decorrem também eventos como espetáculos musicais, apresentação de produtos, workshops, etc. e esta agenda de eventos está também disponível para consulta na App.

