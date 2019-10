Private Doctor: serviço de subscrição de saúde anual

Subscreva o nosso podcast em:

A Ping An Good Doctor, a maior plataforma online de saúde chinesa, lançou o Private Doctor, um novo serviço de subscrição anual que pode ser subscrito por cerca de 140 euros por ano.

Através da App, é possível aceder a consultas médicas online ilimitadas, onde os pacientes podem partilhar com os médicos sintomas e fotografias de resultados de exames ou de ferimentos, por exemplo.

Estão também incluídos descontos em medicamentos, exames médicos e o acompanhamento de idosos em deslocações a hospitais. A entrega de medicamentos é efectuada ao domicílio.

A startup disponibiliza também uma rede de espaços físicos automatizados onde é possível fazer consultas virtuais e comprar medicamentos em vending machines.

Ping An Good Doctor's #revolutionary #unmannedclinic has 2 major functional modules: #IndependentAdvisoryRoom, where patients describe symptoms for a diagnosis; & #SmartMedicineCabinet, offering 100+ common drugs. Users can also use our #onehourdrugdelivery service. #PAGD pic.twitter.com/dyGJDEhTjC

— Ping An Good Doctor (@PAGoodDoctor) November 14, 2018