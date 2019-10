WeChat Pay: pagamentos em loja com reconhecimento facial

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

O WeChat Pay, o sistema de pagamentos da Super App chinesa WeChat, vai permitir efetuar pagamentos em pontos de venda através de reconhecimento facial.

O novo método de pagamento vai estar acessível através de um dispositivo, chamado Frog Pro, que será disponibilizado nos retalhistas. Inclui dois ecrãs, uma câmara, um leitor de QR Codes e que integra com a assistente virtual da Tencent, Xiaowei.

Este sistema de scan facial permitirá também a adesão a programas de fidelização.

Outra das novidades é que os retalhistas vão poder mostrar, no ecrã do Frog Pro, QR Codes que dão acesso a promoções ou mostrar informações sobre novos produtos.

Esta melhoria da conveniência poderá ajudar o WeChat a aumentar o volume de pagamentos em loja.

Tencent's Wechat Pay will roll out a new facial-recognition POS machine dubbed Frog pro in August, as an upgrade to its Dragonfly system. The double screened plug-and-play device will adapt to Wechat's mini-program and Wechat Wallet. @WeChatApp pic.twitter.com/Nefy5ko3r6

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) July 31, 2019