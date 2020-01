Sony apresenta carro elétrico e autoguiado

A Sony apresentou, na feira de tecnologia CES, um protótipo de um carro elétrico, conectado e autoguiado.

A edição de 2020 da feira de tecnologia CES, em Las Vegas, nos Estados Unidos, teve como grande surpresa a apresentação do Vision-S da Sony, um protótipo de um carro elétrico, autoguiado e conectado à Internet, que tal como já acontece com os carros da Tesla, permite a atualização regular do software para melhorar a experiência do condutor e dos passageiros.

Os sensores interiores analisam a expressão facial e a linguagem corporal do condutor para alertar sempre que são identificados sinais de fadiga.

O carro foi também idealizado como uma extensão da nossa sala de estar, com um ecrã panorâmico e colunas individuais, integradas em cada um dos bancos, que permitem ao condutor e a cada um dos passageiros ouvir a música que escolheu.

Outra das funcionalidades é que também é possível continuar a ouvir no carro o que se estava ouvir anteriormente nos auscultadores.

Em termos de condução autónoma, uma das funcionalidades que será disponibilizada no Vision-S é a possibilidade de, através da aplicação, comandar o carro para que saia do estacionamento e se desloque até à localização do condutor, tal como o mítico carro autoguiado K.I.T.T. da série televisiva Knight Rider.

A Sony não divulgou quando é que o Vision-S vai ser lançado, mas este é garantidamente um sinal de que a Sony se prepara para entrar na indústria da mobilidade.

