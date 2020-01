Mojo: lentes de contacto com realidade aumentada

As Mojo Lens são umas lentes de contacto com realidade aumentada, que recorrem a sensores para ler o meio envolvente e a micro-ecrãs para projetar informação.

Neste momento, está a ser desenvolvido o produto final e o objetivo é que estas lentes sejam reconhecidas como um dispositivo médico.

A startup americana Mojo Vision apresentou as Mojo Lens, umas lentes de contacto inteligentes, com realidade aumentada, muito próximas de soluções já vistas em ficção-científica, como na série da Netflix Black Mirror.

As lentes recorrem a sensores para ler o meio envolvente e a micro-ecrãs para projetar informação, por exemplo, sobre estado do tempo, o trânsito, atividade física e também as notificações que recebemos no smartphone.

Para além de realçar objetos no escuro, permitem reconhecer texto e fazer tradução simultânea, identificar rostos e dar indicação de estados emocionais através da leitura de expressões faciais.

As Mojo Lens podem ser particularmente relevantes para melhorar a vida de pessoas com problemas de visão, e este parece ser o fator crítico de sucesso desta startup. Neste momento, está a trabalhar no produto final, em colaboração com a FDA, o regulador da saúde nos EUA, para que estas lentes sejam reconhecidas como um dispositivo médico.

A Mojo foi fundada em 2015 e já conseguiu captar um total de 108 milhões de dólares.

