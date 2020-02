Startup de mobilidade T’leva lança frota de carros elétricos

O T’Leva, um serviço de motorista angolano, foi pioneiro no continente africano a disponibilizar mil carros elétricos na sua plataforma.

O T’Leva é um serviço de motorista angolano, ou seja, um Uber Angolano que foi pioneiro no continente africano a disponibilizar mil carros elétricos na sua plataforma. Este serviço com carros elétricos foi possível através da parceria que a T´Leva fez com o fabricante automóvel chinês Ledo Holding.

O objetivo da T´Leva é criar um ecossistema de veículos 100% elétricos e, por isso, vai também, disponibilizar, em breve, motociclos elétricos.

Além das vantagens para o ambiente, o investimento vai permitir que um percurso que custa, normalmente, 3.000 kwanzas passe a custar cerca de 1.000 kwanzas.

A T’leva foi lançada em abril de 2019, pela startup angolana de entrega de refeições Tupuca, que opera na cidade de Luanda.

Em 9 meses de existência, a T´Leva já transportou mais de 40 mil pessoas.

Para saber mais sobre esta startup angolana, pode ouvir no nosso podcast a entrevista a Erikson Mvezi, fundador do T´leva e do Tupuca.

