Cirque du Soleil lança plataforma de conteúdos online

A Cirque Connect é uma nova plataforma online do Cirque du Soleil onde pode assistir gratuitamente aos espetáculos desta companhia de circo.

Os vídeos estão disponíveis no YouTube e têm a duração de 1 hora com as compilações dos melhores momentos de vários espetáculos.

Estão também disponíveis tutoriais de maquiagem em vídeo, juntamente com outros conteúdos que ensinam os mais pequenos a fazer, por exemplo, malabarismo.

Através do YouTube VR e usando óculos de realidade virtual, é possível “entrar” em palco para ver de perto as acrobacias mais espetaculares, escolher as bandas sonoras dos espetáculos, ver os programas de treino dos artistas e também aprender alguns exercícios que podem ser praticados em casa.

