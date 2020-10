Eurosport inova nas emissões em direto

Subscreva o nosso podcast em:

Chama-se Cube e é um estúdio da Eurosport que integra realidade misturada, ou seja, um cruzamento entre a realidade virtual e a realidade aumentada, e que tem como objetivo reinventar as emissões em direto em tempo de pandemia.

Embora seja um estúdio físico, o Cube permite aos jornalistas receber convidados, atletas, que estão geograficamente noutros pontos do globo, e que surgem em formato holograma para a realização de entrevistas e comentários.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i

— Eurosport (@Eurosport) August 31, 2020