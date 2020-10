Governo americano processa Google

O governo americano está a processar a Google por considerar que a empresa abusa de uma posição dominante nos motores de busca que cria obstáculos à concorrência.

O processo centra-se em acordos que a Google fez para privilegiar o seu próprio motor de busca, incluindo a parceria exclusiva em que a Google paga à Apple cerca de 10 mil milhões de dólares por ano para ser o motor de busca nos dispositivos da Apple e incluindo outros acordos, também com o mesmo objetivo, feitos com os fabricantes de smartphones com o sistema operativo Android.

A Google tem uma quota de 88% do mercado de motores de busca online nos Estados Unidos, o que faz da publicidade a sua grande fonte de receita.

Este processo é a primeira decisão do governo que resulta de uma investigação de 16 meses às práticas da Google, Apple, Facebook e Amazon.

Zoom lança serviço de eventos online

Aulas de fitness e de música, concertos, espetáculos de stand-up. Agora, a plataforma de videoconferências Zoom permite organizar eventos online, através do novo serviço OnZoom.

Por enquanto em versão beta e apenas disponível para os subscritores pagantes do Zoom, o serviço facilita a criação de um evento e a divulgação através dos media sociais, permitindo aos organizadores a venda direta de bilhetes.

Para os participantes, a plataforma disponibiliza uma área onde é possível pesquisar todos os eventos que vão decorrer e inclui uma opção que permite oferecer um bilhete a um amigo ou familiar.

Resultados do Netflix ficam aquém das expectativas

O Netflix apresentou uma receita de 6,4 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2020 e um lucro de 790 milhões de dólares.

O número de novos subscritores ficou abaixo do esperado. No terceiro trimestre, conquistou mais 2,2 milhões de novos subscritores (Netflix tinha estimado 2,5 milhões) e tem agora um total de 195 milhões de subscritores em todo o mundo.

Para o próximo trimestre, a Netflix espera uma receita de 6,57 mil milhões de dólares e um lucro de 615 milhões de dólares. Quanto ao número de clientes, a expectativa é que possa conquistar mais 6 milhões de subscritores e ultrapassar a fasquia dos 200 milhões de clientes.

Lucro da Tesla mais do que triplica

A Tesla apresentou resultados com o lucro a mais do que triplicar para 331 milhões de dólares no terceiro trimestre, comparado com o mesmo período de 2019. A receita foi de 8,77 mil milhões de dólares.

A Tesla bateu um novo recorde com mais de 139 mil carros entregues durante o trimestre. Desde o início do ano, já vendeu 319.980 automóveis.

Com estes resultados, a Tesla atingiu o quinto trimestre consecutivo com lucro.

