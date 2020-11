Bloomberg QuickTake: dos media sociais para o streaming

Subscreva o nosso podcast em:

Nasceu, em 2017, como uma plataforma de notícias com vídeos de curta duração, exclusivamente partilhados nos media sociais, e agora chega à TV. Trata-se da Bloomberg QuickTake, sobretudo direcionada a uma audiência mais jovem e mais social, que passa a integrar a aplicação para TV da Bloomberg Media.

Com esta novidade, estes pequenos vídeos noticiosos ganham um novo alcance a nível global, com uma distribuição nas principais plataformas de streaming, como a Apple TV, a Android TV, a Samsung Smart TV ou ainda a Amazon Fire TV.

Para já, a QuickTake oferece mais de 10 horas de programação e aposta também em formatos mais longos, incluindo documentários originais e novos programas dedicados à tecnologia, cultura, sociedade, política e ao mundo dos negócios.

Além dos media sociais e das plataformas de streaming, a Bloomberg QuickTake passou a ter também, nos Estados Unidos, um canal de TV disponível na Samsung TV Plus e em algumas plataformas de vídeo como a Tubi e a Xumo.

Este é um bom exemplo de um conceito, criado e testado nos media sociais, que atraiu a sua audiência e escala, agora, para um produto multiplataforma.

