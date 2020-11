AUDIO

Tesla vai integrar o índice S&P 500

No dia 21 de dezembro, a Tesla vai passar a integrar o índice Standard & Poor’s 500, que reúne as 500 maiores empresas norte-americanas cotadas em bolsa. Com esta entrada, a Tesla junta-se ao top 10 de empresas mais valiosas neste índice.

O fabricante de automóveis elétricos tem uma capitalização bolsista de 495 mil milhões de dólares, mais do dobro do PIB de Portugal.

Google planeia criar novo corredor de tráfego global de Internet

A Google está a desenhar uma rede de fibra ótica que vai permitir abrir um novo corredor para o tráfego global de Internet. O projeto pretende ligar a Europa à Índia via Arábia Saudita e Israel.

A infraestrutura vai suportar novos data centers da Google a nível global, permitindo melhorar, por exemplo, os tempos de resposta dos serviços cloud.

Esta ligação entre a Europa e a Índia surge após o anúncio da Google, no verão, de uma outra ligação entre os Estados Unidos, Reino Unido e Espanha.

TikTok faz parceria com Shopify

A App de vídeos de música TikTok fez uma parceria com a plataforma de serviços de e-commerce Shopify que vai permitir às empresas clientes da Shopify vender produtos através do TikTok.

Com a nova funcionalidade, as marcas podem escolher os produtos que querem promover e permitir a venda clicando nos vídeos.

Este é mais um movimento estratégico do TikTok para impulsionar a área de e-commerce, aproveitando a base de mais de 1 milhão de clientes que o Shopify tem em 175 países.

Wish vai entrar em bolsa

A Wish, uma plataforma de e-commerce concorrente da Amazon e , anunciou a sua entrada na bolsa de Nova Iorque, antes do final do ano, esperando atingir uma capitalização bolsista entre 25 a 30 mil milhões de dólares. Em 2019, a sua valorização era de 11,2 mil milhões de dólares.

Nos últimos 9 meses de 2020, a Wish apresentou uma receita de 1,7 mil milhões de dólares, um crescimento de 32% em relação a 2019. Apesar deste crescimento nas vendas, teve prejuízos de 176 milhões de dólares.

A Wish está entre as empresas que mais tem beneficiado com o crescimento das compras online durante a pandemia: a empresa conta com mais de 70 milhões de utilizadores ativos e tem 1 milhão de comerciantes registados na plataforma.

