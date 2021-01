TypingDNA: um método inovador de autenticação

A TypingDNA desenvolveu um método de autenticação online que aprende e reconhece o estilo de escrita no teclado, permitindo verificar a identidade e prevenir fraudes.

O serviço funciona como um mecanismo de segurança complementar para bancos, startups fintech e plataformas de educação.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

A forma como teclamos num smartphone ou num computador é única e foi essa descoberta que levou a TypingDNA, uma startup fundada na Roménia com sede em Nova Iorque, a desenvolver um método de autenticação online que aprende e reconhece o estilo de escrita no teclado, com ajuda de inteligência artificial.

Através de uma integração de software por API, o serviço funciona como um mecanismo de segurança complementar para bancos, startups fintech e plataformas de educação, permitindo verificar a identidade e prevenir fraudes com uma precisão de 99%.

Sempre que é detetada uma autenticação fraudulenta, é enviado um alerta e automaticamente bloqueado o sistema, com o encerramento da sessão e com opção de serem tirados screenshots ao ecrã e uma fotografia ao utilizador através da webcam do computador ou do smartphone.

Desde que foi fundada em 2016, a TypingDNA já captou 8 milhões dólares, incluindo do fundo de investimento Gradient Ventures da Google, da Techstars Ventures e da Gapminder.

Se os novos métodos de autenticação são importantes para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL:

O seu nome (obrigatório)

O seu email (obrigatório)

A sua mensagem