Antes da Internet, a minha paixão pelos media nasceu no meio Rádio e, talvez por isso, a rede social Clubhouse me cativou desde que aderi. Considero a Clubhouse uma excelente fusão entre Rede Social+Rádio = Rádio Social.

No dia 25 de março, ouvi na Clubhouse 👋 a entrevista da coach motivacional Natasha Grano a Marc Randolph, cofundador da Netflix, no grupo/club Startup Club. Marc Randolph partilhou na primeira pessoa a experiência na criação da Netflix e alguns ouvintes puderam colocar-lhe questões. Na verdade, esta entrevista e conversa foi uma sessão de mentoria gratuita para empreendedores.

A principal mensagem de Marc Randolph foi que é normal que os empreendedores ouçam com muita frequência “isso nunca vai funcionar”🙅‍♂️, quando partilham uma ideia para uma inovação. E isto é verdade não só para as startups, mas também nas grandes empresas quando tentam desenvolver projetos que saem fora dos modelos tradicionais.

O nosso poeta Luís Vaz de Camões, já uns séculos antes (1572), descreveu na epopeia Os Lusíadas o personagem Velho do Restelo, que “assombrava” os nossos navegadores e empreendedores na partida rumo ao desconhecido. Fica claro que “Velhos do Restelo” sempre existiram em todos os países e em todas as indústrias, são “Personas” 🙂 com que os empreendedores têm que aprender a viver, e é um verdadeiro teste aos verdadeiros empreendedores.

E tal como Marc Randolph recomendou na conversa no Clubhouse, não tenha medo de dar o passo em frente, de ser apelidado de “louco” ou de ser gozado, como ele e Reed Hastings foram quando criaram a Netflix.

Marc recordou nesta conversa a reunião que tiveram com a Blockbuster quando tentaram vender no ano 2000 a Netflix por 50 milhões de dólares. Na altura, os executivos da Blockbuster – que como ele referiu, calçavam sapatos mais caros do que o carro dele na altura – tiveram de se conter para não se rir. Como hoje sabemos, a Blockbuster faliu e tem apenas uma loja nos EUA e a Netflix tem uma capitalização bolsista de 235 mil milhões de dólares… para algo que não ia funcionar não está mal. 🙂

Para saber mais sobre a história da Netflix pode consultar o site marcrandolph.com e comprar o livro ou ouvir o podcast That Will Never Work, onde conversa com empreendedores que já ouviram “isso nunca vai funcionar”.

#fiqueemcasa

Bom fim de semana! E boa Páscoa 🐣

PS: Para saber mais sobre a cultura da Netflix e o que explica o sucesso desta empresa, partilho também o artigo “A regra é não ter regras”, sobre o livro do co-fundador e co-ceo da Netflix, Reed Hastings.