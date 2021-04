Browns abre loja “figital”

A nova loja da Browns em Londres inclui espelhos inteligentes nos provadores que exibem peças de vestuário, permitindo pedir ao staff artigos de outro tamanho ou cor, procurar alternativas e efetuar o pagamento diretamente no espelho do provador.

A loja foi concebida como um espaço social e de inspiração, oferecendo coleções cápsula exclusivas, eventos, exposições, áreas VIP, um restaurante e um salão de beleza.



Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Marcou a história da moda e do retalho de luxo nos anos 70, ao lançar-se como uma boutique pioneira no conceito multimarca, que levou até ao Reino Unido marcas como a Ralph Lauren e a Calvin Klein e que descobriu talentos como Alexander McQueen e John Galliano. A icónica boutique londrina Browns, adquirida pela plataforma de e-commerce Farfetch, está novamente a inovar, criando uma nova experiência no retalho físico.

A nova loja da Browns em Londres inclui espelhos inteligentes nos provadores que exibem as peças de vestuário que o cliente guardou na wishlist online, permitindo pedir ao staff artigos de outro tamanho ou cor, procurar alternativas e efetuar o pagamento diretamente no espelho do provador.

Os expositores também são inteligentes, pois fazem o registo dos artigos retirados. Esta seleção de artigos vai sendo adicionada automaticamente na aplicação e pode ser, posteriormente, editada pelo cliente na App.

Centrada numa experiência personalizada, a Browns permite também a marcação de sessões de personal styling e, antes da chegada do cliente à loja, disponibiliza nos provadores uma seleção de artigos, com base no histórico de compras e na wishlist. Este conhecimento e tem uma visão única do cliente, online e offline, que permite ao staff fazer recomendações personalizadas e mais relevantes.

A nova loja promove também uma descoberta de produtos que vai além daquilo que está exposto. Por exemplo, é possível apontar a câmara do smartphone para fazer o scan de QR codes e descobrir mais peças de joalharia.

Mais do que uma experiência transacional, esta loja de 4 pisos foi concebida como um espaço social e de inspiração, oferecendo coleções cápsula exclusivas, eventos, exposições, áreas VIP, um restaurante e um salão de beleza.

Se a transformação na indústria de retalho é importante para a sua empresa, contacte a FABERNOVEL:

O seu nome (obrigatório)

O seu email (obrigatório)

A sua mensagem