Apple vai lançar serviço de subscrição de podcasts

A Apple vai finalmente lançar um serviço de subscrição de podcasts. O anúncio foi feito durante o seu primeiro evento de 2021, novamente em formato 100% digital.

Disponível em maio a nível global, a subscrição vai dar acesso a conteúdos exclusivos, permitindo aos produtores de podcasts gerar receitas e, claro, a Apple ficará com uma comissão, tal como acontece nas aplicações da App Store.

A aplicação Apple Podcasts vai permitir subscrever ou seguir “canais” que agregam diferentes podcasts do mesmo produtor.

Durante o evento, a Apple apresentou mais novidades, incluindo o novo iMac, iPad Pro, Apple TV 4K e ainda o AirTag, um pequeno dispositivo que pode ser acoplado a objetos para saber sempre onde estão.

Moeda digital do Facebook vai avançar com teste piloto?

A moeda digital Diem da Diem Association, um consórcio de empresas liderado pelo Facebook, pode estar a poucos meses de iniciar um teste piloto, aguardando apenas a licença do regulador suíço para começar a operar.

Avançada pela CNBC, a notícia indica que neste teste a Diem vai estar vinculada ao dólar americano, permitindo transações entre utilizadores.

Este sistema global de pagamentos digitais vai posteriormente vincular-se às moedas de vários países. O objetivo é que possam ser utilizadas juntamente com a Diem, que vai funcionar como uma multi-moeda para pagamentos e transferências instantâneas sem fronteiras.

Resultados da Netflix ficam aquém das expectativas

As receitas da Netflix cresceram 24% para 7,2 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021. O lucro foi de 1,7 mil milhões de dólares.

Em relação ao número de subscritores ficaram abaixo das expectativas dos analistas, neste primeiro trimestre do ano, conquistou 4 milhões de subscritores (menos 2 milhões do que o esperado) e tem agora um total de 208 milhões de subscritores em todo o mundo. Um número bem distante do recorde dos quase 16 milhões de subscritores conquistados no primeiro trimestre de 2020, e que foi impulsionado pelo efeito pandemia.

Para este segundo trimestre, a Netflix estima conquistar mais 1 milhão de subscritores. Também aquém, pois a previsão inicial era de adicionar mais 4 milhões.

