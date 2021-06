Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Apple prepara-se para permitir pagamentos com criptomoedas?

A Apple pode estar a preparar-se para permitir pagamentos com criptomoedas. A suspeita surge com a recente publicação de uma oferta de emprego, descrevendo que está à procura de um business development manager focado em pagamentos alternativos, incluindo criptomoedas e buy now, pay later.

Como seria de esperar, este talento vai integrar a equipa responsável pelo Apple Pay e pela aplicação Wallet, a carteira virtual da Apple que permite também associar cartões de crédito, bilhetes para eventos, bilhetes de transportes, entre outros.

SpaceX constrói plataforma marítima para lançamentos

Já arrancou a construção da primeira plataforma marítima da SpaceX para o lançamento e aterragem de foguetões e espera-se que esteja operacional no próximo ano.

Trata-se de uma das plataformas petrolíferas marítimas que a SpaceX adquiriu, no início deste ano, com o objetivo de as transformar em infraestruturas para enviar os seus foguetões para o Espaço.

Estas plataformas vão ser utilizadas para o lançamento do Starship, um foguetão reutilizável que tem como missão enviar não só material e equipamentos, como também tem capacidade para transportar até 100 pessoas de cada vez em missões para a Lua e Marte.

Boring Company cria sistema de transporte subterrâneo em Las Vegas

A The Boring Company, uma empresa de Elon Musk dedicada à construção de túneis para melhorar o trânsito nas cidades, convidou residentes de Las Vegas a testar este novo sistema de transporte, que permite a deslocação subterrânea de carros Tesla.

O teste decorreu no Convention Center de Las Vegas, onde a Boring Company construiu um sistema de túneis com quase 3 quilómetros e três estações. O objetivo foi testar a capacidade de tráfego.

Esta prova de conceito, do que poderá vir a ser a deslocação hiper-rápida de carros testada em Las Vegas vai continuar disponível este mês, permitindo reduzir o tempo de viagem de 45 minutos para apenas 2 minutos.



Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem