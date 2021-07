Amazon descodificada 📦

A Amazon continua a surpreender diariamente vários mercados (e-commerce, logística, retalho tradicional, cloud, inteligência artificial, media, saúde,…), não apenas pela dimensão que consegue atingir nos mercados onde atua, mas sobretudo pela velocidade a que cresce e pela forma como desafia players tradicionais. 🚀

A Amazon é e será um caso de estudo, que obriga analistas, investidores e jornalistas a atualizações contínuas tal como fazemos na Fabernovel e que publicamos regularmente no  Gafanomics e nos nossos estudos.

Brad Stone é editor sénior na Bloomberg e segue de perto a Amazon desde o seu início (quando ainda só vendia livros). Em 2013, publicou o livro The Everything Store, onde analisou os primeiros 15 anos da Amazon, e acaba de lançar o Amazon Unbound. Neste livro continua a descodificar os segredos do sucesso da Amazon, que se tornou a segunda empresa americana a ultrapassar a capitalização de 1 bilião de dólares, e do seu fundador, Jeff Bezos, que está consistentemente no topo da lista dos mais ricos do mundo. 💸

Fica como recomendação para o fim de semana e/ou para estas férias de verão.

Veja também a entrevista da jornalista Emilly Chang da Bloomberg ao seu colega Brad Stone, a propósito do livro Amazon Unbound.

Bom fim de semana e boas férias!