Tesla vai abrir rede de Superchargers a todos

A Tesla vai abrir a rede de carregadores Supercharger a todas as marcas de automóveis até ao final deste ano. Ou seja, qualquer utilizador de um carro elétrico vai poder utilizar a infraestrutura da Tesla para carregamentos rápidos.

A novidade foi divulgada por Elon Musk no Twitter e o objetivo é que seja uma realidade em todos os países. Para já, tudo indica que Noruega, Alemanha e Suécia sejam os primeiros países a implementar.

Neste momento, a Tesla tem globalmente 2.500 estações, com um total de 25 mil Superchargers.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021