TuSimple: transporte de mercadorias em camiões autoguiados

A startup californiana TuSimple desenvolve tecnologia para tornar autoguiados os camiões de transportes de mercadorias.

A tecnologia da empresa já permitiu a um camião transportar fruta do Estado do Arizona para o Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, percorrendo 1.503 kms em 14 horas, que compara com 24 horas, com o mesmo trajeto feito por um motorista.

O sistema de condução autónoma permite aos camiões ter uma visão de até um quilómetro de distância e de processar e executar biliões de operações por segundo. Desta forma, conseguem reagir 15 vezes mais rápido do que um motorista.

O sistema de condução autónoma permite aos camiões ter uma visão de até um quilómetro de distância e de processar e executar biliões de operações por segundo. Desta forma, conseguem reagir 15 vezes mais rápido do que um motorista.

A tecnologia da TuSimple já permitiu a um camião transportar fruta do Estado do Arizona para o Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, percorrendo 1.503 quilómetros em 14 horas, que compara com 24 horas, com o mesmo trajeto feito por um motorista.

Circulando apenas em rotas pré-definidas, os camiões da TuSimple já percorreram mais de 3 milhões de quilómetros em modo autoguiado, nos Estados Unidos, na China e na Europa.

A TuSimple tem integrado a sua tecnologia em camiões de fabricantes como o Navistar e o Traton Group da Volkswagen. Com o apoio destes parceiros, o plano é construir e iniciar a comercialização de novos modelos 100% autoguiados em 2024.

O objetivo é tornar os camiões mais seguros e mais eficientes, ajudando a ultrapassar as barreiras que afetam este mercado. Por exemplo, os acidentes, o défice de motoristas e as limitações humanas no número de horas consecutivas em que podem conduzir.

A TuSimple tem como investidores o Traton Group da Volkswagen, o fabricante de camiões Navistar e a empresa de logística UPS.

