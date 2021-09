BeReal: um novo media social

A BeReal é um novo media social que se diferencia pela autenticidade, tornando os media sociais mais próximos daquilo que é a nossa verdadeira realidade do dia-a-dia.

A aplicação funciona de forma espontânea e imprevisível: todos os dias de forma aleatória, os utilizadores são notificados e têm dois minutos para fotografar aquilo que estão a fazer.

Fundada em 2020, em plena pandemia, por Alexis Barreyat e Kévin Perreau, a startup francesa BeReal lançou um novo media social que se diferencia pela autenticidade. Ou seja, tornar os media sociais mais próximos daquilo que é a nossa verdadeira realidade do dia-a-dia.

A aplicação funciona de forma espontânea e imprevisível: todos os dias de forma aleatória, os utilizadores são notificados e têm dois minutos para fotografar aquilo que estão a fazer. Assim que aceitam o desafio, a aplicação tira duas fotos em simultâneo, uma com a câmara frontal e outra com câmara traseira do smartphone para captar o momento.

Com o objetivo de estimular a interação, na BeReal só é possível ver as fotografias partilhadas pelos amigos se também colocarmos as nossas.

Os utilizadores podem optar por partilhar as fotografias apenas com os amigos ou, em alternativa, com o público em geral, potenciando, assim, a descoberta de novos utilizadores.

Desta forma, a aplicação potencia a intimidade entre os utilizadores para que se sintam mais próximos de amigos com quem não comunicam frequentemente.

Fazendo parte do top5 de aplicações mais utilizadas em França, estima-se que a BeReal tenha 400 mil utilizadores ativos.

Desde que foi fundada em 2020, a startup captou mais de 30 milhões de dólares e tem como principais investidores a Andreessen Horowitz e a Accel.

