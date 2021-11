VoloDrone: drone elétrico para transporte de carga pesada

O VoloDrone é um drone 100% elétrico e autoguiado, com uma autonomia para 40 quilómetros e com capacidade para transportar até 200 quilos de carga, de qualquer dimensão ou formato.

Reconhecida pelos táxis aéreos elétricos para o transporte de passageiros, a startup alemã Volocopter está também a investir no transporte de carga. O VoloDrone é um drone 100% elétrico e autoguiado, com uma autonomia para 40 quilómetros e com capacidade para transportar até 200 quilos de carga, de qualquer dimensão ou formato.

Isto é possível porque pode ser equipado com mecanismos próprios para o transporte de diferentes tipos de carga. Por exemplo, uma rede ou um contentor que pode ser encaixado no trem de aterragem do drone para o transporte de cargas que necessitem de proteção.

A versatilidade do VoloDrone permite diferentes utilizações: desde a pulverização de campos agrícolas ao transporte de materiais pesados, bastante útil para estaleiros de construção (substituindo as tradicionais gruas) e, claro, também o transporte de encomendas pesadas.

Em parceria com a empresa de logística DB Schenker, este drone realizou publicamente o primeiro voo, concretizando com sucesso o transporte de uma encomenda. Neste teste, a última milha da entrega foi depois realizada por uma bicicleta elétrica.

Fica assim claro, o papel central que este tipo de drones pode vir a ter num sistema de entrega de encomendas multi-modal e 100% elétrico.

As operações do VoloDrone vão ser suportadas por uma nova infraestrutura que a Volocopter está a construir (VoloPort), onde os veículos vão poder aterrar, trocar baterias e recolher novas encomendas.

