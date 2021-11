Robôs da Boston Dynamics replicam videoclipe dos Rolling Stones

Os robôs Spot da Boston Dynamics replicaram de forma impressionante o videoclipe da música “Start Me Up” dos The Rolling Stones.

A empresa de robótica norte-americana Boston Dynamics, detida pela sul coreana Hyundai, demonstrou mais uma vez a veia artística do seu robô Spot. Desta vez, programou os seus robôs para replicar o videoclipe da música “Start Me Up” dos The Rolling Stones.

Em homenagem ao 40º aniversário do álbum “Tattoo You” dos The Rolling Stones, os robôs replicaram com exatidão os movimentos de dança e movimentos vocais do vocalista Mick Jagger e dos outros 3 membros da icónica banda de rock britânica: Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts.

Esta atuação robótica foi partilhada pela Boston Dynamics em vídeo, comparando lado a lado a performance dos robôs em relação ao videoclipe original.

O robô Spot já deu outras provas da sua vertente criativa, ao dançar ao som de um cover da música “Uptown Funk” (2014) de Bruno Mars e também ao som da música “Do you love me?” (1962) dos The Contours.

Este é um claro exemplo da sofisticação que os robôs são capazes de atingir quando estão a imitar humanos.

O robô Spot pode ser ser programado para desempenhar várias funções. Com um preço de 74.500 dólares, já está a ser utilizado, por exemplo, em fábricas da Ford e na inspeção de plataformas petrolíferas da BP.

