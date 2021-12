VIDEO

Pode subscrever os canais de vídeo do Supertoast no:

YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Tesla vai lançar serviço de partilha de carros?

A Tesla pode estar a preparar-se para anunciar, em breve, um serviço de partilha de carros. Agora, através do login na Tesla, os proprietários dos automóveis podem configurar o acesso a múltiplos condutores.

Ou seja, este pode ser o primeiro passo para criar uma rede de partilha de carros que permitirá aos donos de carros Tesla a possibilidade de os colocar disponíveis para alugar quando não estão a utilizá-los e posteriormente lançar o serviço de táxis autoguiados.



Square faz rebranding e passa a chamar-se Block

A startup de serviços financeiros Square, fundada por Jack Dorsey, que também fundou o Twitter, vai passar a chamar-se Block Inc.

O rebranding é justificado pela expansão e crescimento da empresa. Conhecida sobretudo pelas soluções para pagamento no ponto de venda, a Square está a alargar o negócio, através de várias aquisições​, por exemplo, da aquisição de uma participação maioritária do serviço de streaming de música Tidal.

Os serviços bancários e de investimento em bolsa e a blockchain são outras das áreas em que a empresa está a investir.

Amazon prestes a tornar-se maior empresa de entregas nos EUA

A Amazon vai tornar-se na empresa com o maior número de entregas de encomendas nos Estados Unidos já no início de 2022, de acordo com um dos executivos da empresa. Ou seja, isto significa que, pela primeira vez, vai fazer mais entregas no território norte-americano do que gigantes da logística como a UPS e a FedEx e o serviço postal dos EUA.

Sem surpresas, este é o resultado do grande investimento que a Amazon tem feito para construir a sua própria rede de logística e reduzir a dependência de terceiros, através da aquisição de aviões de carga, camiões e carrinhas.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem