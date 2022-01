Na Fabernovel seguimos não apenas as empresas que lideram a inovação, a nova economia e transformação social mas também os seus líderes. Nem sempre os CFO´s têm a visibilidade e notoriedade dos CEO´s, mas Ruth Porat – CFO da Alphabet & Google é uma das lideres de Silicon Valley que merece visibilidade.

Nesta entrevista (de 24 minutos) à jornalista Emilly Chang da Bloomberg, Ruth Porat explica porque saiu do “Boys Club” do mundo financeiro (onde foi CFO da Morgan Standley), para o “Boys Club” tecnológico de Silicon Valley, como vê a mudança para um modelo de trabalho híbrido (entre escritório e teletrabalho), como avalia riscos e como investe em inovação com foco no crescimento a longo prazo, quais os riscos de adiar decisões por ausência de informação vs agir rápido e como equilibra a vida profissional com a vida pessoal.

Para Ruth Porat “a curiosidade intelectual mantém-nos jovens” (23:40) e, por isso, as novas oportunidades e desafios são fundamentais para estimular a curiosidade.



