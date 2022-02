NFT uma buzzword ou uma oportunidade?

NFT tornou-se uma buzzword em crescimento… afinal o que é um NFT? E o que é a cryptoart?

NFT = Non-Fungible Token, em português: um ativo digital único verificado por blockchain.

Porque tem sido tão falado e especulado?

Porque parece estranho para a maioria das pessoas que se paguem fortunas por ativos digitais, como foi o caso da imagem (JPG) criada pelo artista digital Beeple (nome real Mike Winkelmann), vendida em leilão (com a base inicial de licitação de 100 dólares) por 69 milhões de dólares.

E porque há procura sobre bens digitais?

Porque cada vez passamos mais tempo em plataformas online e, tal como no mundo físico, procuramos assumir a nossa personalidade ou exibir os nossos bens (é a natureza humana a funcionar), e claro no caso da arte os colecionadores querem obras autenticadas.

Como disse, Hirokuni Genie Miyaji, fundador da agência japonesa 1Sec em entrevista ao meu colega Joachim Renaudin: Daqui a 10 anos ninguém saberá a diferença entre mundo virtual e real.

Não tem já alguns amigos que “vivem no Instagram e para o Instagram”? 😀

Ora, os NFT vão ajudar fazer o upgrade para as plataformas metaverso (realidade virtual), onde poderemos visitar as casas e escritórios virtuais e, claro, aquela JPEG na parede que se tiver um selo de autenticidade vai garantir-lhe um estatuto e alimentar o ego (não substime o mercado do ego, nem no mundo real nem no virtual).

Se chegou aqui e exclamou: Isso é coisa de “nerds”!

Pergunta: Tem conta de Instagram ou outra rede social? Então em breve pode juntar-se a estes “nerds”… foi o que já fizeram grandes marcas como a Adidas, Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, Gucci, Dolce & Gabanna ou Burberry, e personalidades como Neymar Jr, Kevin Hart, Paris Hilton, Snoop Dogg e Serena Williams que já aderiram à moda dos NFT.

Para entender o fenómeno, convido-o a visitar o BAYC (Bored Ape Yatch Club) Marketplace, com mais de 10 mil imagens de macacos autenticadas, e a ver a mensagem de boas vindas no Instagram deste marketplace à marca Adidas.

Deixo-lhe também como sugestão de leitura o artigo de Randi Zuckerberg – NFT´s Explained, irmã de Mark Zuckerberg, que está a investir 10 mil milhões de dólares na plataforma Metaverso, e certamente a contar com muitas transações de NFT´s no seu marketplace.



