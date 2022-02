Cana: máquina conectada que cria 100 opções de​ ​bebidas

Pode subscrever os canais de vídeo do Supertoast no:

Talvez se lembre da máquina replicadora do universo Star Trek que permitia criar qualquer coisa. A Cana Technology está a aplicar este conceito à indústria alimentar, com a missão de reinventar a forma como produzimos e consumimos.

Esta startup americana, de São Francisco, desenvolveu uma máquina, para utilização doméstica, capaz de produzir várias bebidas, em poucos segundos, desde café a chá, cerveja, sumo e vinho.

Com a dimensão equivalente a uma torradeira, esta máquina conectada funciona com um único cartucho, que integra ingredientes comuns a todas as bebidas, permitindo depois produzir 100 opções de bebidas. O cartucho inclui desde açúcares a ácidos e vários sabores.

Para a criação das bebidas, a Cana fez parcerias com marcas para replicar as bebidas dessas marcas e também criou as suas próprias combinações.

Cada cartucho tem uma durabilidade estimada de um mês e quando está perto do fim a máquina faz automaticamente uma nova encomenda.

Nesta ambição de disromper a indústria de bebidas de 2 biliões de dólares, a sustentabilidade é um dos grandes focos: esta inovação permitirá reduzir a utilização de embalagens de plástico e de vidro.

Desde que foi fundada em 2018, a Cana já captou 30 milhões de dólares.

