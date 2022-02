Pode subscrever os canais de vídeo do SuperToast:

SpaceX prepara o caminho para Marte

A SpaceX anunciou três novas missões espaciais, em parceria com o empreendedor Jared Isaacman, que foi um dos tripulantes do primeiro voo da SpaceX com civis a bordo.

A primeira missão, que está prevista para este ano, tem como objetivo atingir uma altitude sem precedentes para a SpaceX e inclui uma caminhada espacial fora da nave, que permitirá testar os novos fatos espaciais. Este programa espacial prevê também o primeiro voo com humanos a bordo no foguetão Starship, o foguetão destinado às viagens a Marte.

Amazon reinventa o clube de vídeo

A Amazon está a adaptar o tradicional clube de vídeo à Era do streaming, através do Prime Video Club. Trata-se de um espaço pop-up, aberto ao público durante apenas alguns dias.

De acesso livre e gratuito, este espaço permite descobrir o universo de conteúdos do serviço Amazon Prime Video.

Os visitantes podem também reservar salas privadas para ver em grupo filmes e séries, incluindo ante estreias exclusivas.

Receitas do Airbnb crescem 78%

As receitas do Airbnb cresceram 78% para 1.5 mil milhões de dólares, no quarto trimestre de 2021. O lucro foi de 55 milhões de dólares, o que faz deste o melhor quarto trimestre de sempre para o Airbnb.

Os resultados são justificados por estadias de maior duração, em parte motivadas pela adoção do trabalho remoto. O próprio fundador e CEO do Airbnb, Brian Chesky, tornou-se um nómada digital e muda frequentemente de casa, alugando no Airbnb.

A previsão para o 1º trimestre de 2022 é de que as reservas de alojamento e de experiências continuem a superar os números pré-pandémicos de 2019.

