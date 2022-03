Juicy Marbles: filet mignon 100% vegetal

A Juicy Marbles é uma startup de foodtech, centrada no desenvolvimento de alternativas à proteína animal.

A produção é feita através de uma máquina, com tecnologia desenvolvida pela própria startup, capaz de replicar a textura, a cor e a distribuição de gordura característica da carne.

Fundada por três empreendedores eslovenos, a startup Juicy Marbles criou uma alternativa vegetal à carne de bovino filet mignon. A “fórmula mágica” da receita inclui proteína de soja, óleo de girassol e pó de beterraba.

A startup está focada num modelo B2B, direcionando a venda de produtos sobretudo para supermercados e restaurantes na Europa e nos Estados Unidos.

Como forma de receber feedback antes de se lançar no mercado, a Juicy Marbles está a investir na venda direta ao consumidor. Se quiser provar esta alternativa vegetal ao filet mignon é possível fazer a encomenda no site da startup (uma embalagem com 4 filet mignons tem o preço de 30 euros + portes de envio).

Depois do filet mignon, o objetivo é produzir alternativas vegetais a mais cortes de carne de bovino.

Tendo a mensagem ambiental como ponto central da sua identidade de negócio, a Juicy Marbles aposta também na produção de conteúdos, como forma de atrair uma comunidade ativa em torno da sustentabilidade e da redução da dependência de produtos de origem animal. Através do blog “The Juicy Times”, por exemplo, são partilhados artigos com um tom divertido.

Desde que foi fundada em 2019, a startup já captou quase 5 milhões de dólares em investimento.

