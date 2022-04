Pode seguir o SuperToast em vídeo no: YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Elon Musk compra participação de 9.2% no Twitter

Dias depois de ter afirmado que estava “seriamente” a pensar entrar na indústria dos media sociais, muitos acharam que Elon Musk podia estar a pensar lançar uma nova rede social. Mas, afinal, Elon Musk estava de olho no Twitter e confirmou a compra de uma participação de 9.2% (2.89 mil milhões de dólares). Torna-se assim o maior acionista individual da empresa e vai passar a integrar o conselho de administração.

O CEO da Tesla e da SpaceX é um utilizador bastante ativo do Twitter, com mais de 80 milhões de seguidores.

Com este anúncio, no dia 4 de abril as ações do Twitter subiram mais de 25% no pré-mercado.

Amazon vai lançar mais 1500 satélites para fornecimento de Internet

A Amazon vai colocar em órbita mais 1.500 satélites para o fornecimento de Internet. No total, estão agendados 83 lançamentos, ao longo dos próximos cinco anos, através de contratos com as empresas Blue Origin (de Jeff Bezos), a United Launch Alliance (ULA) e a Arianespace.

Este é um passo importante para a criação da constelação de 3.236 satélites do Projeto Kuiper, que é concorrente da Starlink da SpaceX.

Tesla bate recorde de vendas no 1º trimestre de 2022

A Tesla vendeu 310 mil veículos em todo o mundo, no primeiro trimestre de 2022, o que faz deste o melhor trimestre de sempre, batendo o recorde de 308 mil carros que tinham sido vendidos no 4º trimestre de 2021.

Este é um bom resultado para a Tesla, que reconheceu que este foi um trimestre particularmente difícil com as interrupções na cadeia de distribuição e pelo facto de ter encerrado duas vezes a fábrica na China devido à covid-19.

Neste primeiro trimestre, foram produzidos mais 305 mil e 407 carros.

