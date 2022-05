Overtime, um novo media desportivo

A Overtime é uma empresa de media de Nova Iorque que produz conteúdos de vídeo desportivos e que os distribui nos media sociais.

A Overtime identifica jovens promessas do desporto, com potencial para se tornarem estrelas na internet, e incentiva-os a gravar e partilhar com a Overtime os seus próprios vídeos.

Começou em 2016 e em seis anos criou uma comunidade com mais de 50 milhões de seguidores nos medias sociais. Falamos da Overtime, uma empresa de media de Nova Iorque que produz conteúdos de vídeo desportivos e que os distribui nos media sociais.

O segredo do sucesso foi a sua estratégia de captação de conteúdos a um baixo custo e vocacionados para a partilha social. A Overtime identifica jovens promessas do basquetebol de liceu, com potencial para se tornarem estrelas na internet, e incentiva-os a gravar e partilhar com a Overtime os seus próprios vídeos.

Estes vídeos de curta duração são depois partilhados nos media sociais da Overtime, permitindo assim aos fãs acompanhar os conteúdos exclusivos produzidos pelos próprios atletas.

A Overtime foi ainda mais longe e lançou a própria liga de basquetebol, a Overtime Elite, para jovens jogadores, entre os 16 e os 18 anos, onde podem ganhar mais de 100 mil dólares por ano.

Para alimentar a comunidade de fãs de basquetebol, a empresa desenvolveu também uma aplicação que permite testar conhecimentos e competir com amigos para ganhar prémios. Por exemplo, todos os dias são lançados quizzes e é também possível escolher jogadores para formar uma equipa virtual (as chamadas fantasy leagues).

Para além do basquetebol, a Overtime distribui conteúdos originais ligados ao futebol americano, ao gaming e ao futebol.

Com 88% da sua audiência com menos de 35 anos, regista, em média, 36 milhões de espectadores únicos por mês no YouTube e no Facebook, superando, por exemplo, o canal de desporto ESPN.

Desde que foi fundada em 2016, já captou mais de 140 milhões de dólares de investidores, como a estrela da NBA Kevin Duran, a Andreessen Horowitz e o fundo Bezos Expeditions do fundador da Amazon.

