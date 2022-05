Lightyear: carro movido a energia solar

O Lightyear é um fabricante holandês de carros elétricos com painéis solares que geram energia extra para o carro.

O primeiro modelo da marca chama-se Lightyear One e tem uma autonomia para 725 quilómetros.

Fundado por um grupo de estudantes de engenharia da Universidade Técnica de Eindhoven, o Lightyear é um fabricante holandês de carros elétricos com painéis solares que geram energia extra para o carro, reduzindo, assim, a necessidade de preocupação de encontrar postos de carregamento.

Com cinco metros quadrados de painéis solares no capô e no tejadilho, o primeiro modelo da marca chama-se Lightyear One e tem uma autonomia para 725 quilómetros. A velocidade máxima é de 150 km/h.

Além de elétrico, este carro também é conectado, disponibilizando aos condutores atualizações regulares do software. O fabricante desenvolveu também uma aplicação que permite controlar o carro.

O Lightyear One pode ser encomendado por 150 mil euros, com o início de produção agendado para o verão de 2022.

O carro vai também ser disponibilizado no serviço de partilha de carros MyWheels, através de uma parceria com o The Sharing Group, nos Países Baixos.

A Lightyear planeia lançar um novo modelo em 2025, que batizou de Ligthyear Two e que terá o preço de 30 mil euros.

Desde que foi fundada em 2016, já captou 93 milhões de euros.

